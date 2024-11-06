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Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграть матч азиатской Лиги чемпионов со счетом 5:1

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты саудовского "Аль-Насра" одержали крупную домашнюю победу над "Аль-Айном" из ОАЭ в матче элитного раунда Лиги чемпионов АФК, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в четвертом туре лиги "Запад". Матч в Эр-Рияде завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Дубль оформил бразильский полузащитник Андерсон Талиска (5, 90+4 минуты). Еще по мячу забили португальский форвард Криштиану Роналду (31) и бразильский полузащитник Уэсли Гассава (79).

У гостей автоголом отметился португальский защитник Фабиу Кардозу (37), а у хозяев — бразильский вратарь Бенто (56).

Победа позволила "Аль-Насру" набрать 10 очков. Команда Роналду занимает третье место в лиге, уступая только саудовским "Аль-Хилялю" и "Аль-Ахли", в активе которых максимальные 12 баллов.

"Аль-Айн" с одним очком занимает 12-ю позицию и замыкает турнирную таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2183828-gol-ronaldu-pomog-al-nasru-vyigrat-match-aziatskoy-ligi-chempionov-so-schetom-5-1/

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