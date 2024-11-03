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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью первый матч в АПЛ после отставки Тен Хага

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Момент матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси"
Момент матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси": Michael Regan/Getty Images

Матч между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси" в рамках 10-го тура Английской премьер-лиги завершился результативной ничьей, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "Олд Траффорд" в воскресенье и не смогли выявить победителя. Итоговый счет 1:1.

Большую часть времени обоим клубам удалось сохранить "нули" на табло, однако на 70-й минуте португальский полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш успешно реализовал 11-метровый удар в ворота Роберта Санчеса.

"Аристокараты" ответили спустя четыре минуты. Отличился 23-летний колумбийский полузащитник Мойсес Кайседо.

После 10 туров "Челси" удалось подняться в четверку лучших команд АПЛ, набрав 18 очков в 10 играх. "Манчестер Юнайтед" с рекордно низкими показателями идет на 13-й позиции, имея в активе 12 баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182346-manchester-yunayted-sygral-vnichyu-pervyy-match-v-apl-posle-otstavki-ten-haga/

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