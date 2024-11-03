Результативной ничьей завершился матч "Туран" – "Женис" в чемпионате Казахстана

Туркестанский футбольный клуб "Туран" сыграл вничью с астанинским "Женисом" в рамках матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Туркестан Арена". Командам не удалось выявить победителя в очной встрече, по ходу 90 минут игроки забили по одному голу в ворота друг друга.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Быстрым голом отличился 30-летний российский нападающий хозяев поля Павел Киреенко.

От поражения "Женис" спас ответный гол в исполнении 20-летнего полузащитника молодежной сборной Казахстана Яна Труфанова на 75-й минуте.

"Туран" продолжает идти на предпоследнем 12-м месте в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 20 очков в 23 играх. "Женис" занимает 10-ю позицию (24 очка в 23 встречах).

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