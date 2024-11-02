Алип помог "Зениту" одержать очередную победу в чемпионате России по футболу

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами в составе победителей отличились бразильский защитник Нино (12 минута) и аргентинский форвард Лусиано Гонду (15). Единственный гол гостей оформил российский защитник Сослан Кагермазов (60).

Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на поле на 59-й минуте. Защитник "Зенита" заменил Нино и впоследствии не отметился в протоколе.

Победа позволила петербуржцам набрать 33 очка и догнать "Краснодар". Однако лидер РПЛ проведет свой матч 14-го тура в воскресенье.

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