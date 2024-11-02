Клуб Аймбетова прервал серию поражений и набрал очки впервые с августа

Футбольный клуб "Адана Демирспор", в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, сыграл вничью в матче турецкой Суперлиги, передает корреспондент NUR.KZ.
В рамках 11-го тура турецкой суперлиги ФК "Адана Демирспор" в гостях встретился с "Кайсериспором". Игра завершилась "сухой" ничьей со счетом 0:0.
Абат Аймбетов начал этот матч на скамейке запасных. Главный тренер команды Хикмет Караман выпустил отечественного нападающего на поле на 79-й минуте встречи. Результативными действиями игрок не отличился.
Отметим, что "Адане" удалось прервать серию из шести поражений в рамках национального чемпионата. Клуб занимает заключительное 19-е место в турнирной таблице. После 10 матчей ему удалось набрать два очка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182152-klub-aymbetova-prerval-seriyu-porazheniy-i-nabral-ochki-vpervye-s-avgusta/