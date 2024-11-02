Клуб Аймбетова прервал серию поражений и набрал очки впервые с августа

Футбольный клуб "Адана Демирспор", в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, сыграл вничью в матче турецкой Суперлиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 11-го тура турецкой суперлиги ФК "Адана Демирспор" в гостях встретился с "Кайсериспором". Игра завершилась "сухой" ничьей со счетом 0:0.

Абат Аймбетов начал этот матч на скамейке запасных. Главный тренер команды Хикмет Караман выпустил отечественного нападающего на поле на 79-й минуте встречи. Результативными действиями игрок не отличился.

Отметим, что "Адане" удалось прервать серию из шести поражений в рамках национального чемпионата. Клуб занимает заключительное 19-е место в турнирной таблице. После 10 матчей ему удалось набрать два очка.

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