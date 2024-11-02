Главный тренер "Астаны" оштрафован на миллион тенге и пропустит последние матчи сезона

На заседании Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола вынесено решение о наказании главного тренера ФК "Астана" Григория Бабаяна, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Напомним, 30 октября состоялся матч перенесенного 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу между ФК "Астана" и ФК "Атырау", который завершился победой столичной команды после успешно реализованного пенальти на 11-й компенсированной минуте.

После игры между игроками и тренерскими штабами началась потасовка, в центре которой оказались Бабаян и полузащитник "Атырау" Жоэль Каямба.

"За нарушение пунктов 10,12,13 Кодекса этики КФФ, выразившееся в неспортивном оскорбительном поведении физическом воздействии в адрес игрока команды соперника в матче 17 тура OLIMPBET-Чемпионата Республики Казахстан между командами «Астана» - «Атырау», руководствуясь пунктом 48 Кодекса этики КФФ, главного тренера команды «Астана» Бабаян Григория Константиновича дисквалифицировать на 2 (два) матча, а также наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2024 года. Бабаян Григорию Константиновичу оплатить штраф до 01 декабря 2024 года включительно".

У "Астаны" в текущем розыгрыше КПЛ осталось два матча. 3 ноября команда встретится с костанайским "Тоболом", 10 ноября подопечные Григория Бабаяна сыграют с "Жетысу" в последнем туре.

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