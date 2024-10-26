"Ордабасы" проиграл "Женису" и не смог вырваться в лидеры КПЛ

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" потерпел поражение в матче 24-го тура Казахстанской премьер-лиги против астанинского "Жениса", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась поражением местной команды со счетом 1:2.

Гостям удалось забить быстрый гол уже на седьмой минуте благодаря усилиям чешского полузащитника Лукаса Будинского. На 29-й минуте разрыв увеличил бразильский хавбек Адилио Сантос.

У "Ордабасы" были шансы сравнять счет, однако на 37-й минуте полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан неудачно исполнил 11-метровый удар.

Единственный мяч в ворота "Жениса" отправил белорусский нападающий хозяев Всеволод Садовский на 66-й минуте.

Таким образом, "Ордабасы" не удалось подняться на первую строчку турнирной таблицы, команда остается второй, набрав 39 очков в 22 матчах. Женис остался на 10-м месте (23 балла в 22 играх).

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