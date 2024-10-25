"Бешикташ" одержал первую победу в Лиге Европы, Зайнутдинов остался в запасе

Футболисты турецкого "Бешикташа" одержали выездную победу над французским "Лионом" в матче общего этапа Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура общего этапа. Матч прошел на стадионе "Групама" в Лионе и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч на 71-й минуте забил португалец Жедсон Фернандеш. Полузащитник стамбульцев и лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов весь матч провел на скамейке запасных.
Победа позволила "Бешикташу" прервать серию из двух поражений на общем этапе Лиги Европы и набрать первые три очка.
В параллельном матче один из главных фаворитов турнира "Манчестер Юнайтед" вновь потерял очки. Английская команда на выезде сыграла вничью с турецким "Фенербахче" из Стамбула. У хозяев мяч забил Юссеф Эн-Несири, у гостей — Кристиан Эриксен.
Полные результаты третьего тура общего этапа Лиги Европы:
- "Мидтьюлланд" (Дания) — "Юнион" (Бельгия). 1:0
- "Карабах" (Азербайджан) — "Аякс" (Нидерланды). 0:3
- "Ференцварош" (Венгрия) — "Ницца" (Франция). 1:0
- "ПАОК" (Греция) — "Виктория Пльзень" (Чехия). 2:2
- "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "Реал Сосьедад" (Испания). 1:2
- "Айнтрахт" (Германия) — "РФШ" (Латвия). 1:0
- "Рома" (Италия) — "Динамо Киев" (Украина). 1:0
- "Мальме" (Швеция) — "Олимпиакос" (Греция). 0:1
- "Твенте" (Нидерланды) — "Лацио" (Италия). 0:2
- "Лион" (Франция) — "Бешикташ" (Турция). 0:1
- "Тоттенхэм" (Англия) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды). 1:0
- "Атлетик" (Испания) — "Славия" (Чехия). 1:0
- "Фенербахче" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). 1:1
- "Андерлехт" (Бельгия) — "Лудогорец" (Болгария). 2:0
- "Рейнджерс" (Шотландия) — "Стяуа" (Румыния). 4:0
- "Порту" (Португалия) — "Хоффенхайм" (Германия). 2:0
- "Галатасарай" (Турция) — "Эльфсборг" (Швеция). 4:3
- "Брага" (Португалия) — "Буде-Глимт" (Норвегия). 1:2
По итогам третьего тура общую таблицу Лиги Европы по дополнительным показателям возглавляет римский "Лацио", в активе которого максимальные девять очков. Столько же баллов набрали лондонский "Тоттенхэм" и брюссельский "Андерлехт".
Матчи четвертого тура общего этапа Лиги Европы пройдут 6-7 ноября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2178750-beshiktash-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-lige-evropy-zaynutdinov-ostalsya-v-zapase/