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"Реал" отыгрался со счета 0:2 и разгромил "Боруссию": итоги дня в Лиге чемпионов

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Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: Diego Souto/Getty Images

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал третий тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В центральном матче дня "Реал" обыграл "Боруссию", передает корреспондент NUR.KZ.

Мадридская команда приняла дортмундцев на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу". Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.

В составе "Реала" отличились Антонио Рюдигер (60 минута), Винисиус Жуниор (62, 86, 90+3) и Лукас Васкес (83). Мячи немецкой команды забили Дониэлл Мален (30) и Джейми Байно-Гиттенс (34).

Английский "Арсенал" на своем поле одержал минимальную победу над украинским "Шахтером" из Донецка. Три очка лондонцам принес автогол вратаря Дмитрия Ризныка (29).

"Пари Сен-Жермен" во втором матче подряд не смог победить. Французская команда дома сыграла вничью с нидерландским "ПСВ" из Эйндховена. У парижан отличился Ашраф Хакими (55), у их соперников — Ноа Ланг (34).

Полные результаты игрового дня 22 октября:

  • "Монако" (Франция) — "Црвена Звезда" (Сербия). 5:1
  • "Милан" (Италия) — "Брюгге" (Бельгия). 3:1
  • "Арсенал" (Англия) — "Шахтер" (Украина). 1:0
  • "Реал" (Испания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 4:2
  • "Штурм" (Австрия) — "Спортинг" (Португалия). 0:2
  • "Жирона" (Испания) — "Слован" (Словакия). 2:0
  • "Ювентус" (Италия) — "Штутгарт" (Германия). 0:1
  • "Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия). 2:0
  • "ПСЖ" (Франция) — "ПСВ" (Нидерланды). 1:1

Заключительные матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 23 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2177553-real-otygralsya-so-scheta-0-2-i-razgromil-borussiyu-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

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