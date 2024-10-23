"Реал" отыгрался со счета 0:2 и разгромил "Боруссию": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал третий тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В центральном матче дня "Реал" обыграл "Боруссию", передает корреспондент NUR.KZ.

Мадридская команда приняла дортмундцев на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу". Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.

В составе "Реала" отличились Антонио Рюдигер (60 минута), Винисиус Жуниор (62, 86, 90+3) и Лукас Васкес (83). Мячи немецкой команды забили Дониэлл Мален (30) и Джейми Байно-Гиттенс (34).

Английский "Арсенал" на своем поле одержал минимальную победу над украинским "Шахтером" из Донецка. Три очка лондонцам принес автогол вратаря Дмитрия Ризныка (29).

"Пари Сен-Жермен" во втором матче подряд не смог победить. Французская команда дома сыграла вничью с нидерландским "ПСВ" из Эйндховена. У парижан отличился Ашраф Хакими (55), у их соперников — Ноа Ланг (34).

Полные результаты игрового дня 22 октября:

"Монако" (Франция) — "Црвена Звезда" (Сербия). 5:1

"Милан" (Италия) — "Брюгге" (Бельгия). 3:1

"Арсенал" (Англия) — "Шахтер" (Украина). 1:0

"Реал" (Испания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 4:2

"Штурм" (Австрия) — "Спортинг" (Португалия). 0:2

"Жирона" (Испания) — "Слован" (Словакия). 2:0

"Ювентус" (Италия) — "Штутгарт" (Германия). 0:1

"Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия). 2:0

"ПСЖ" (Франция) — "ПСВ" (Нидерланды). 1:1

Заключительные матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 23 октября.

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