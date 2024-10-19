"Ордабасы" проиграл "Тоболу", но сохранил лидерство в чемпионате Казахстана

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" потерпел поражение в матче 23-го тура Казахстанской премьер-лиги против костанайского "Тобола", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Тобыл Арена" в Костанае. Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил казахстанский полузащитник "Тобола" Еркин Тапалов на 32-й минуте.

Главный арбитр матча Георгий Чеховский показал четыре желтых карточки в данной встрече. Дважды были наказаны футболисты "Тобола", еще два "горчичника" заработали игроки "Ордабасы". Кроме того, на 87-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник команды Жасурбек Яхшибоев.

Шымкентский клуб сохранил лидерскую позицию в таблице национального чемпионата, команда имеет в своем активе 39 очков в 21 матче. "Тобол" сохранил за собой шестое место (33 очка в 21-й игре).

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