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"Ордабасы" проиграл "Тоболу", но сохранил лидерство в чемпионате Казахстана

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Момент матча "Тобол" - "Ордабасы"
Момент матча "Тобол" - "Ордабасы": Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" потерпел поражение в матче 23-го тура Казахстанской премьер-лиги против костанайского "Тобола", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Тобыл Арена" в Костанае. Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил казахстанский полузащитник "Тобола" Еркин Тапалов на 32-й минуте.

Главный арбитр матча Георгий Чеховский показал четыре желтых карточки в данной встрече. Дважды были наказаны футболисты "Тобола", еще два "горчичника" заработали игроки "Ордабасы". Кроме того, на 87-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник команды Жасурбек Яхшибоев.

Шымкентский клуб сохранил лидерскую позицию в таблице национального чемпионата, команда имеет в своем активе 39 очков в 21 матче. "Тобол" сохранил за собой шестое место (33 очка в 21-й игре).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2176328-ordabasy-proigral-tobolu-no-sohranil-liderstvo-v-chempionate-kazahstana/

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