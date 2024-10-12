Главный тренер сборной Казахстана рассказал о состоянии игроков перед матчем со Словенией

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состояние своих подопечных перед матчем со Словенией в Лиге наций, сообщает Meta-ratings.kz.

Наставник команды высказался о разнице в старте национальных чемпионатов, в которых выступают игроки обеих сборных.

"Естественно, есть игроки, которые на данный момент сыграли и много, и мало. И то и то не очень. А то, что наши соперники только стартовали – это было известно и ничего с этим поделать невозможно. Мы эту нагрузку регулируем и держим под контролем", – сказал Черчесов.

Напомним, сборная Казахстана встретится со Словенией в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА. Матч состоится 13 октября на Центральном стадионе Алматы в 18:00 по местному времени.

Ранее Черчесов высказался о критике команды после двух поражений подряд.

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