"Требования правильные": Черчесов высказался о серии поражений перед матчем со Словенией

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о критике команды перед матчем со Словенией, сообщает Meta-ratings.kz.

13 октября сборная Казахстана на Центральном стадионе Алматы сыграет с командой Словении. На данный момент подопечные Станислава Черчесова идут на серии из двух поражений.

В первой игре со Словенией в текущем розыгрыше Лиги наций команда уступила со счетом 0:3, а в последнем матче с Австрией Казахстан пропустил четыре безответных мяча.

"Мы в начале пути. Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда, даже считая то, что делать его я не умею. Если бы дорога была в никуда, я бы это видел. Критику мы переживем, требования правильные", – сказал Черчесов.

Матч Казахстан – Словения состоится в воскресенье в 18:00.

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