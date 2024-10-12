"Хотим реабилитироваться в глазах болельщиков": защитник сборной Казахстана – о матче со Словенией

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Алибек Касым поделился настроем команды в преддверии матча со Словенией в Лиге наций, сообщает Mеta-ratings.kz.

Напомним, 13 октября отечественная сборная сыграет со Словенией в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА. Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени.

"Приехали после долгой дороги. Сегодня потренировались здесь. Поле в хорошем состоянии. С графиком сложновато, но мы в первую очередь летели домой. Поэтому с этим было немножко полегче.

Вся страна помнит об игре в Любляне, и мы хотим реабилитироваться перед болельщиками и самими собой у себя дома. Настрой боевой", – сказал Касым.

Напомним, в прошлой встрече Казахстан потерпел гостевое поражение от соперника со счетом 0:3.

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