Сборная Италии упустила преимущество в два гола в центральном матче Лиги наций с Бельгией

Мужские сборные Италии и Бельгии по футболу не выявили победителя в матче третьего тура высшего дивизиона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Олимпийском стадионе в Риме. Матч завершился со счетом 2:2.

В первом тайме хозяева добились преимущества в два гола усилиями Андреа Камбьязо (1 минута) и Матео Ретеги (24). Однако на 38-й минуте итальянцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Лоренцо Пеллегрини.

Бельгийцы реализовали численное преимущество уже до перерыва. Их отставание сократил Максим Де Кейпер (42). Во втором тайме гол Леандро Троссарда (61) принес гостьям ничью.

В параллельном матче группы А2 сборная Франции разгромила Израиль со счетом 4:1. После трех туров итальянцы с семью очками возглавили таблицу. Французы (шесть баллов) идут следом, бельгийцы (четыре) занимают третье место. Сборная Израиля проиграла все три матча и замыкает таблицу.

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