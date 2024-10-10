Лига наций, Австрия — Казахстан: прямая трансляция матча, время начала

В ночь с 10 на 11 октября по времени Астаны сборная Казахстана по футболу сыграет в третьем туре Лиги наций УЕФА. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем команды с Австрией.

Во сколько начнется матч?

Игра состоится на стадионе "Райффайзен Арена" в австрийском Линце. Стартовый свисток прозвучит в 23:45 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда в сентябре провела два матча группы В3 Лиги наций. Сначала казахстанцы сыграли дома вничью с Норвегией (0:0), а затем уступили на выезде Словении (0:3).

Австрийцы также набрали одно очко, проведя оба матча в гостях. Они добились ничьей со словенцами (1:1) и проиграли норвежцам (1:2).

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей именно сборная Австрии идет третьей. Казахстан занимает четвертое место, лидирует Словения, на второй строчке располагается Норвегия.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на октябрьские матчи . После объявления этого списка сборная Казахстана понесла одну потерю: из-за травмы из строя выбыл защитник Роман Асранкулов.

Стартовые составы на матч с Австрией станут известны примерно за час до стартового свистка. По ходу встречи у команд будет возможность сделать пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Обновленный тренерский штаб национальной команды возглавляет российский специалист Станислав Черчесов. В сентябре он дебютировал на посту главного тренера сборной Казахстана. В октябре в штаб Черчесова официально вошли Константин Горовенко и Елдос Ахметов, которые ранее работали в молодежной национальной команде.

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