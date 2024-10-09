Главный тренер сборной Казахстана озвучил проблемы команды перед матчем с Австрией в Лиге наций

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал подготовку своих подопечных в преддверии матча с Австрией, передает Meta-ratings.kz.

Напомним Казахстан в гостях сыграет с командой Австрии в рамках третьего тура Лиги наций. Матч состоится в ночь с 10 на 11 октября в городе Линц. Стартовый свисток прозвучит в 23:45 по времени Астаны.

"Ребята работали с удовольствием. Мы летели из Казахстана, были 15-16 часов в пути и сразу же потренировались. Другое дело, что несколько футболистов приехали в команду за два дня. Сегодня будет у них первая тренировка. Это наши легионеры, которые играют в Турции и России. Нужно понять, в какой они форме. Нам нужно это определить. Сегодня поговорим с врачами и примем решение", – сказал Черчесов.

Ответная игра в Казахстане состоится 14 ноября.

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