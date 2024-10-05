"Зенит" Нуралы Алипа одержал "сухую" победу и возглавил чемпионат России

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", цвета которого защищает казахстанец Нуралы Алип, одержал победу в рамках матча 11-го тура Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Зенит" на своем поле принял ФК "Оренбург". Встреча завершилась "сухой" победой хозяев поля с минимальной разницей в счете 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил бразильский защитник петербужцев Густаво Мантуан, он успешно реализовал 11-метровый удар на 61-й минуте.

Центральный защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип вышел в стартовом составе на матч и отыграл все 90 минут, записав на свой счет очередной "сухарь".

После 11 туров "Зенит" занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

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