"Зенит" Нуралы Алипа одержал "сухую" победу и возглавил чемпионат России

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", цвета которого защищает казахстанец Нуралы Алип, одержал победу в рамках матча 11-го тура Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
"Зенит" на своем поле принял ФК "Оренбург". Встреча завершилась "сухой" победой хозяев поля с минимальной разницей в счете 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил бразильский защитник петербужцев Густаво Мантуан, он успешно реализовал 11-метровый удар на 61-й минуте.
Центральный защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип вышел в стартовом составе на матч и отыграл все 90 минут, записав на свой счет очередной "сухарь".
После 11 туров "Зенит" занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 26 очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170278-zenit-nuraly-alipa-oderzhal-suhuyu-pobedu-i-vozglavil-chempionat-rossii/
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