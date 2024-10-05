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"Зенит" Нуралы Алипа одержал "сухую" победу и возглавил чемпионат России

Опубликовано:

Нуралы Алип в матче "Зенит" - "Оренбург"
Нуралы Алип в матче "Зенит" - "Оренбург": Пресс-служба ФК "Зенит"

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", цвета которого защищает казахстанец Нуралы Алип, одержал победу в рамках матча 11-го тура Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Зенит" на своем поле принял ФК "Оренбург". Встреча завершилась "сухой" победой хозяев поля с минимальной разницей в счете 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил бразильский защитник петербужцев Густаво Мантуан, он успешно реализовал 11-метровый удар на 61-й минуте.

Центральный защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип вышел в стартовом составе на матч и отыграл все 90 минут, записав на свой счет очередной "сухарь".

После 11 туров "Зенит" занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170278-zenit-nuraly-alipa-oderzhal-suhuyu-pobedu-i-vozglavil-chempionat-rossii/

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