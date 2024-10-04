Разгромом завершился первый матч "Атырау" после поражения в финале Кубка Казахстана

Футболисты "Атырау" одержали крупную домашнюю победу над туркестанским "Тураном" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Забитыми мячами отметились казахстанцы Адилбек Жумаханов (19 минута, с пенальти) и Ринат Джуматов (23), а также белорус Николай Сигневич (82).
Матч стал первым для "Атырау" после поражения от "Актобе" в финале Кубка Казахстана. Победа позволила команде набрать 29 очков после 19 встреч и закрепиться на седьмой позиции в КПЛ.
В активе "Турана" осталось 19 баллов после 19 матчей. Туркестанцы занимают 11-е место, опережая только астанинский "Женис" и карагандинский "Шахтер".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170063-razgromom-zavershilsya-pervyy-match-atyrau-posle-porazheniya-v-finale-kubka-kazahstana/
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