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Разгромом завершился первый матч "Атырау" после поражения в финале Кубка Казахстана

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Футболисты "Атырау" в финале Кубка Казахстана
Футболисты "Атырау". Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

Футболисты "Атырау" одержали крупную домашнюю победу над туркестанским "Тураном" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились казахстанцы Адилбек Жумаханов (19 минута, с пенальти) и Ринат Джуматов (23), а также белорус Николай Сигневич (82).

Матч стал первым для "Атырау" после поражения от "Актобе" в финале Кубка Казахстана. Победа позволила команде набрать 29 очков после 19 встреч и закрепиться на седьмой позиции в КПЛ.

В активе "Турана" осталось 19 баллов после 19 матчей. Туркестанцы занимают 11-е место, опережая только астанинский "Женис" и карагандинский "Шахтер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170063-razgromom-zavershilsya-pervyy-match-atyrau-posle-porazheniya-v-finale-kubka-kazahstana/

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