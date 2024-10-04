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"Актобе" одержал волевую победу над "Кайратом" и вернулся в топ-3 КПЛ

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Матч "Актобе" и "Кайрата" в КПЛ-2024
Матч "Актобе" и "Кайрата". Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" одержали домашнюю победу над алматинским "Кайратом" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Сначала вперед вышли гости, в составе которых отличился белорус Валерий Громыко (51 минута). Однако в концовке "Актобе" смог не только отыграться, но и вырвать волевую победу благодаря голам панамца Фредди Элиаса Гондолы Смита (82) и россиянина Идриса Умаева (88).

Благодаря успеху в принципиальном противостоянии "красно-белые" набрали 37 очков после 21 матча и поднялись на второе место в таблице, обогнав семейский "Елимай" и "Кайрат". Выше "Актобе" находится только шымкентский "Ордабасы", в активе которого 39 баллов после 20 встреч.

У "Кайрата" осталось 35 очков по итогам 20 матчей. Алматинцы опустились с третьей на четвертую позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2170050-aktobe-oderzhal-volevuyu-pobedu-nad-kayratom-i-vernulsya-v-top-3-kpl/

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