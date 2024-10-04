"Астана" готовится провести товарищеские матчи на "Астана Арене" перед встречей с "Челси"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян заявил, что домашний стадион команды "Астана Арена" подготавливается к проведению товарищеских матчей, сообщает Meta-ratings.kz.

После успешного старта "Астаны" на общем этапе Лиги конференций наставник команды высказался о перспективе возвращения на родной стадион и трудностях с трансфером игроков на матч против валлийского ФК "Нью-Сейнтс".

"Посмотрим, как будем добираться в Уэльс. Представляете, какая это нагрузка? Это не оправдание, мы сделаем все, чтобы выступить достойно в Европе и побороться за чемпионство. Время начала матча? У нас нет выбора, это все решает УЕФА. Готовность к матчам в ноябре и декабре? Мы будем готовить "Астана Арену", чтобы провести там товарищеские матчи в ноябре и декабре. Может быть, проведем сборы в Европе. Все в процессе", – сказал Бабаян.

Встреча с "Нью-Сейнтс" стартует в 00:00 с 24 на 25 октября по времени Казахстана.

Напомним, что на данный момент "Астана" проводит домашние встречи в еврокубках на Центральном стадионе Алматы.

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