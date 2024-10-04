Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" готовится провести товарищеские матчи на "Астана Арене" перед встречей с "Челси"

Опубликовано:

Бас бапкер Григорий Бабаян
Бас бапкер Григорий Бабаян. Фото: Goran Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян заявил, что домашний стадион команды "Астана Арена" подготавливается к проведению товарищеских матчей, сообщает Meta-ratings.kz.

После успешного старта "Астаны" на общем этапе Лиги конференций наставник команды высказался о перспективе возвращения на родной стадион и трудностях с трансфером игроков на матч против валлийского ФК "Нью-Сейнтс".

"Посмотрим, как будем добираться в Уэльс. Представляете, какая это нагрузка? Это не оправдание, мы сделаем все, чтобы выступить достойно в Европе и побороться за чемпионство. Время начала матча? У нас нет выбора, это все решает УЕФА. Готовность к матчам в ноябре и декабре? Мы будем готовить "Астана Арену", чтобы провести там товарищеские матчи в ноябре и декабре. Может быть, проведем сборы в Европе. Все в процессе", – сказал Бабаян.

Встреча с "Нью-Сейнтс" стартует в 00:00 с 24 на 25 октября по времени Казахстана.

Напомним, что на данный момент "Астана" проводит домашние встречи в еврокубках на Центральном стадионе Алматы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169589-fk-astana-gotovitsya-provesti-tovarishcheskie-matchi-na-astana-arene-pered-vstrechey-s-chelsi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie