"МЮ" потерял очки, "Бешикташ" без Зайнутдинова вновь проиграл: итоги второго тура Лиги Европы

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени прошел второй тур общего этапа Лиги Европы УЕФА. NUR.KZ подводит итоги матчей второго по значимости еврокубка.

Английский "Манчестер Юнайтед" вновь потерял очки. После ничьей в первом туре команда добилась аналогичного результата в выездном матче с "Порту" (3:3).

Сначала гости забили два мяча усилиями Маркуса Рэшфорда (7 минута) и Расмуса Хойлунда (20). Однако затем португальская команда отыгралась и вышла вперед благодаря голу Пепе (27) и дублю Саму Омородиона (34, 50).

"МЮ" завершал матч в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша (81), но смог сравнять счет усилиями Харри Магуайра (90+1).

Турецкий "Бешикташ" потерпел второе подряд поражение в Лиге Европы. На своем поле стамбульцы со счетом 1:3 уступили "Айнтрахту" из Франкфурта.

В составе немецкой команды отличились Омар Мармуш (19, с пенальти), Эрик Жуниор Эбимбе (22) и Ансгар Кнауфф (82). Единственный мяч хозяев забил Артур Масуаку (90+3). Полузащитник "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку, но остался в запасе.

Полные результаты второго тура:

"РФШ" (Латвия) — "Галатасарай" (Турция). 2:2

"Карабах" (Азербайджан) — "Мальме" (Швеция). 1:2

"Олимпиакос" (Греция) — "Брага" (Португалия). 3:0

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Андерлехт" (Бельгия). 1:2

"Хоффенхайм" (Германия) — "Динамо Киев" (Украина). 2:0

"Лацио" (Италия) — "Ницца" (Франция). 4:1

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "Мидтьюлланд" (Дания). 0:2

"Ференцварош" (Венгрия) — "Тоттенхэм" (Англия). 1:2

"Славия" (Чехия) — "Аякс" (Нидерланды). 1:1

"Атлетик" (Испания) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды). 2:0

"Твенте" (Нидерланды) — "Фенербахче" (Турция). 1:1

"Бешикташ" (Турция) — "Айнтрахт" (Германия). 1:3

"Юнион" (Бельгия) — "Буде-Глимт" (Норвегия). 0:0

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Лион" (Франция). 1:4

"Порту" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). 3:3

"Виктория Пльзень" (Чехия) — "Лудогорец" (Болгария). 0:0

"Эльфсборг" (Швеция) — "Рома" (Италия). 1:0

"ПАОК" (Греция) — "Стяуа" (Румыния). 0:1

По итогам второго тура общую таблицу Лиги Европы по дополнительным показателям возглавил римский "Лацио", в активе которого максимальные шесть очков. Столько же баллов набрали "Лион", лондонский "Тоттенхэм", "Андерлехт" и бухарестский "Стяуа".

Матчи третьего тура общего этапа Лиги Европы пройдут 23-24 октября.

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