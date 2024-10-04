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"Могли забить два-три гола": главный тренер "Астаны" озвучил проблемы команды после успешного старта в ЛК

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Григорий Бабаян - главный тренер ФК "Астана"
Григорий Бабаян - главный тренер ФК "Астана". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал победу в первом матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, в среду столичная команда одержала минимальную победу со счетом 1:0 над сербским "ТСЦ" (Бачка-Топола).

"Только первые 20 минут мы сыграли так, как планировали. Выдержали ритм в физическом плане. Понимали, что будет сложно из-за плотного графика. Пытались перенести игру в Караганды на день раньше. Мы опасались неоптимального физического состояния. Это уже было видно после 25-й минуты. До этого времени мы могли забить два-три гола. Нам тоже повезло, соперник попадал в штанги и перекладины. Во втором тайме был обоюдный футбол с моментами. Надо отдать должное команде в плане того, как мы оборонялись, а мы это делали всем сердцем. Мы бились за очки. Самое важное – одержали победу и набрали три очка", – сказал Бабаян.

Следующий матч в рамках ЛК "Астана" проведет 25 октября, соперником выступит валийский ФК "Нью-Сейнтс".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169582-mogli-zabit-dva-tri-gola-glavnyy-trener-astany-ozvuchil-problemy-komandy-posle-uspeshnogo-starta-v-lk/

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