"Могли забить два-три гола": главный тренер "Астаны" озвучил проблемы команды после успешного старта в ЛК

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал победу в первом матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, в среду столичная команда одержала минимальную победу со счетом 1:0 над сербским "ТСЦ" (Бачка-Топола).

"Только первые 20 минут мы сыграли так, как планировали. Выдержали ритм в физическом плане. Понимали, что будет сложно из-за плотного графика. Пытались перенести игру в Караганды на день раньше. Мы опасались неоптимального физического состояния. Это уже было видно после 25-й минуты. До этого времени мы могли забить два-три гола. Нам тоже повезло, соперник попадал в штанги и перекладины. Во втором тайме был обоюдный футбол с моментами. Надо отдать должное команде в плане того, как мы оборонялись, а мы это делали всем сердцем. Мы бились за очки. Самое важное – одержали победу и набрали три очка", – сказал Бабаян.

Следующий матч в рамках ЛК "Астана" проведет 25 октября, соперником выступит валийский ФК "Нью-Сейнтс".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.