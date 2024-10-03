"Елимай" проиграл "Жетысу" и потерял лидерство в КПЛ

Футболисты семейского "Елимая" потерпели выездное поражение от талдыкорганского "Жетысу" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 22-го тура. Матч на Центральном стадионе "Жетысу" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч с пенальти забил капитан талдыкорганцев, казахстанский полузащитник Серикжан Мужиков (24 минута). Окончательный счет установил грузинский хавбек Тимур Чогадзе (83).

Победа позволила "Жетысу" набрать 23 очка после 20 матчей. Талдыкорганцы по-прежнему занимают девятое место в таблице КПЛ.

В активе "Елимая" осталось 37 очков после 21 встречи. Семейчане не смогли вернуться на первую позицию и отстают на два балла от шымкентского "Ордабасы", который ранее в четверг одержал победу в своем матче.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.