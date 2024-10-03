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"Ордабасы" в большинстве вырвал победу в матче чемпионата Казахстана по футболу

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Украинский футболист Артем Беседин
Артем Беседин. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футболисты шымкентского "Ордабасы" одержали выездную победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 22-го тура на стадионе "Жастар". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 82-й минуте забил украинский форвард Артем Беседин, который замкнул навес полузащитника и капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена.

К этому моменту хозяева играли в меньшинстве. На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален казахстанский нападающий Тимур Мульдинов.

Победа позволила "Ордабасы" набрать 39 очков после 20 матчей и возглавить таблицу КПЛ. По итогам четверга действующих чемпионов опередит семейский "Елимай", если обыграет талдыкорганский "Жетысу". При этом именно у шымкентцев лучший результат в лиге по потерянным очкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169391-ordabasy-v-bolshinstve-vyrval-pobedu-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

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