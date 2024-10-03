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Дубль Месси помог "Интер Майами" стать чемпионом высшей лиги США

Опубликовано:

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Jason Mowry/Getty Images

Футбольный клуб "Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат американской высшей лиги (МЛС) после победы над "Коламбус Крю", передает корреспондент NUR.KZ.

Матч проходил на домашнем стадионе Коламбуса и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Аргентинский форвард Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в концовке первого тайма (45, 45+5). Также автором гола за "Интер Майами" стал Луис Суарес (48).

За хозяев поля отличились Диего Росси (46) и с пенальти Хуан Камило Эрнандес (61).

Победа в этом матче позволило "Интер Майми" досрочно стать чемпионами регулярного чемпионата МЛС.

Для 37-летнего Месси чемпионство с американской командой это стало 46-м трофеем в профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169228-dubl-messi-pomog-inter-mayami-stat-chempionom-vysshey-ligi-ssha/

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