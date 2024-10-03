Дубль Месси помог "Интер Майами" стать чемпионом высшей лиги США

Футбольный клуб "Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат американской высшей лиги (МЛС) после победы над "Коламбус Крю", передает корреспондент NUR.KZ.

Матч проходил на домашнем стадионе Коламбуса и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Аргентинский форвард Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в концовке первого тайма (45, 45+5). Также автором гола за "Интер Майами" стал Луис Суарес (48).

За хозяев поля отличились Диего Росси (46) и с пенальти Хуан Камило Эрнандес (61).

Победа в этом матче позволило "Интер Майми" досрочно стать чемпионами регулярного чемпионата МЛС.

Для 37-летнего Месси чемпионство с американской командой это стало 46-м трофеем в профессиональной карьере.

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