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Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу со счетом 5:1

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали крупную победу над тольяттинским "Акроном" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по квартету D встретились на "Газпром Арене" в рамках пятого тура. Хозяева выиграли со счетом 5:1.

Дубль у победителей оформил бразилец Артур (13, 43 минуты), по мячу забили россияне Александр Ерохин (6), Александр Соболев (61) и Андрей Мостовой (87, с пенальти). Единственный гол гостей оформил россиянин Владимир Москвичев.

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел на поле сразу после перерыва, отыграл весь второй тайм и не отметился результативными действиями.

Команды завершали матч в меньшинстве. У "Акрона" красную карточку получил Вячеслав Бардыбахин (81). У "Зенита" за несколько минут до этого поле из-за травмы покинул Максим Глушенков, на тот момент хозяева использовали все замены.

"Зенит" обеспечил себе первое место в группе и выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169007-nuraly-alip-pomog-zenitu-oderzhat-pobedu-so-schetom-5-1/

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