Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу со счетом 5:1

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали крупную победу над тольяттинским "Акроном" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники по квартету D встретились на "Газпром Арене" в рамках пятого тура. Хозяева выиграли со счетом 5:1.
Дубль у победителей оформил бразилец Артур (13, 43 минуты), по мячу забили россияне Александр Ерохин (6), Александр Соболев (61) и Андрей Мостовой (87, с пенальти). Единственный гол гостей оформил россиянин Владимир Москвичев.
Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел на поле сразу после перерыва, отыграл весь второй тайм и не отметился результативными действиями.
Команды завершали матч в меньшинстве. У "Акрона" красную карточку получил Вячеслав Бардыбахин (81). У "Зенита" за несколько минут до этого поле из-за травмы покинул Максим Глушенков, на тот момент хозяева использовали все замены.
"Зенит" обеспечил себе первое место в группе и выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2169007-nuraly-alip-pomog-zenitu-oderzhat-pobedu-so-schetom-5-1/
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