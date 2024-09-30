"Атлетико" вырвал ничью у "Реала", матч прерывали на несколько минут

Футболисты "Атлетико" и "Реала" сыграли вничью в скандальном мадридском дерби в рамках восьмого тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч прошел на стадионе "Сивитас Метрополитано" — домашнем для "Атлетико". Команды не выявили победителя, забив по одному мячу.
В составе "Реала" отличился бразильский защитник Эдер Милитао (64 минута). У хозяев голом отметился аргентинский форвард Анхель Корреа (90+6).
"Атлетико" заканчивал матч в меньшинстве после удаления испанского полузащитника Маркоса Льоренте (90+9).
Во втором тайме встреча была прервана из-за бросков посторонних предметов на поле. Болельщики "Атлетико" отправляли в штрафную площадь "Реала" зажигалки, а также пакет с неизвестным содержимым.
На 69-й минуте главный судья увел команды в раздевалку, пауза длилась более десяти минут. После этого игра возобновилась.
Благодаря ничьей обе команды остались непобежденными в новом сезоне Ла Лиги. Однако в турнирной таблице они уступают "Барселоне", в активе которой 21 очко. "Реал" набрал 18 баллов и идет вторым, "Атлетико" с 16 очками занимает третье место, но по итогам тура может опуститься на четвертое.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167363-atletiko-vyrval-nichyu-u-reala-match-preryvali-na-neskolko-minut/
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