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"Атлетико" вырвал ничью у "Реала", матч прерывали на несколько минут

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Футболисты Анхель Корреа и Орельен Тчуамени (слева направо)
Анхель Корреа и Орельен Тчуамени (слева направо). Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Футболисты "Атлетико" и "Реала" сыграли вничью в скандальном мадридском дерби в рамках восьмого тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Сивитас Метрополитано" — домашнем для "Атлетико". Команды не выявили победителя, забив по одному мячу.

В составе "Реала" отличился бразильский защитник Эдер Милитао (64 минута). У хозяев голом отметился аргентинский форвард Анхель Корреа (90+6).

"Атлетико" заканчивал матч в меньшинстве после удаления испанского полузащитника Маркоса Льоренте (90+9).

Во втором тайме встреча была прервана из-за бросков посторонних предметов на поле. Болельщики "Атлетико" отправляли в штрафную площадь "Реала" зажигалки, а также пакет с неизвестным содержимым.

На 69-й минуте главный судья увел команды в раздевалку, пауза длилась более десяти минут. После этого игра возобновилась.

Благодаря ничьей обе команды остались непобежденными в новом сезоне Ла Лиги. Однако в турнирной таблице они уступают "Барселоне", в активе которой 21 очко. "Реал" набрал 18 баллов и идет вторым, "Атлетико" с 16 очками занимает третье место, но по итогам тура может опуститься на четвертое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167363-atletiko-vyrval-nichyu-u-reala-match-preryvali-na-neskolko-minut/

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