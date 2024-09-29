"Актобе" заработал 65 миллионов тенге за победу в Кубке Казахстана

Финалисты Кубка Казахстана по футболу 2024 года разделили призовой фонд в размере 110 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Qazaqstan Football League.
Решающий матч турнира прошел в воскресенье на Центральном стадионе Алматы. В борьбе за титул "Актобе" одержал волевую победу над "Атырау" со счетом 2:1.
Благодаря триумфу "красно-белые" заработали 65 миллионов тенге. Проигравшие получили 45 миллионов тенге.
Соответствующие сертификаты представителям команд вручили во время церемонии награждения. Также футболистов наградили медалями, а игроки "Актобе" получили трофей Кубка Казахстана.
В Qazaqstan Football League ранее сообщили, что все вырученные средства с продаж билетов на финал будут направлены в один из реабилитационных центров Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167356-aktobe-zarabotal-65-millionov-tenge-za-pobedu-v-kubke-kazahstana/
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