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Главный тренер "Актобе" назвал причины успеха в финале Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Украинский футбольный тренер Игорь Леонов
Игорь Леонов. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" справились с волнением и до финального свистка боролись за Кубок Казахстана, заявил на пресс-конференции главный тренер команды Игорь Леонов.

В воскресенье "Актобе" одержал волевую победу над "Атырау" со счетом 2:1 в решающей встрече турнира. Оба мяча "красно-белые" забили в концовке матча, первый из этих голов был оформлен с пенальти.

"Тяжелая игра. Говорил, что будет 50 на 50. Так оно и получилось. По самой игре не хочу ничего говорить. Хочу еще раз поздравить команду, акима области, всех болельщиков. Думаю, они это заслужили.
В первом тайме мы тоже контролировали мяч, но пропустили нелепый гол. Как я говорил, это Кубок, один матч, который играется от свистка до свистка. Мы хотели победить: ребята, город, болельщики, фанаты. Волнение есть у каждого, но при выходе на поле оно должно раствориться", — сказал Леонов.

Эпизод с пенальти украинский специалист отказался оценивать. Ранее главный тренер "Атырау" Виталий Жуковский заявил, что не готов "распускать сопли", рассуждая о судействе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167341-glavnyy-trener-aktobe-nazval-prichiny-uspeha-v-finale-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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