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"Не хочу распускать сопли": главный тренер "Атырау" — о финале Кубка Казахстана

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Момент финала Кубка Казахстана "Атырау" — "Актобе"
Момент матча "Атырау" — "Актобе". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Главный тренер футбольного клуба "Атырау" Виталий Жуковский на пресс-конференции подвел итоги финального матча Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье "Атырау" потерпел поражение от "Актобе" со счетом 1:2 в решающей встрече турнира. Оба мяча "красно-белые" забили в концовке матча, первый из этих голов был оформлен с пенальти.

"Ребят даже по-отцовски жалко, но как есть, так есть. Надо двигаться дальше. Надеюсь, у "Атырау" будут еще финалы впереди. Если я начну говорить про судейство, с моей стороны это будет, как будто распускаю сопли. Я не хочу распускать сопли. Мне неинтересно разговаривать про судейство. Я не судья, а тренер. Могу оценивать действия своих футболистов.
Я говорил на пресс-конференции вчера о том, что у "Актобе" есть определенное преимущество, потому что они играют и тренируются на натуральном поле. Понятно, что когда [футболисты "Атырау"] тренируются на нашем поле... Как бы его назвать, чтобы не выражаться... Разница существенная. Здесь поле мягче, другое скольжение. Конечно, подсаживаются ноги, но это нормально", сказал Жуковский.

Финал Кубка Казахстана прошел на Центральном стадионе Алматы. "Актобе" второй раз в истории стал обладателем трофея.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167335-ne-hochu-raspuskat-sopli-glavnyy-trener-atyrau-o-finale-kubka-kazahstana/

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