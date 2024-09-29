"Не хочу распускать сопли": главный тренер "Атырау" — о финале Кубка Казахстана

Главный тренер футбольного клуба "Атырау" Виталий Жуковский на пресс-конференции подвел итоги финального матча Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье "Атырау" потерпел поражение от "Актобе" со счетом 1:2 в решающей встрече турнира. Оба мяча "красно-белые" забили в концовке матча, первый из этих голов был оформлен с пенальти.
"Ребят даже по-отцовски жалко, но как есть, так есть. Надо двигаться дальше. Надеюсь, у "Атырау" будут еще финалы впереди. Если я начну говорить про судейство, с моей стороны это будет, как будто распускаю сопли. Я не хочу распускать сопли. Мне неинтересно разговаривать про судейство. Я не судья, а тренер. Могу оценивать действия своих футболистов.
Я говорил на пресс-конференции вчера о том, что у "Актобе" есть определенное преимущество, потому что они играют и тренируются на натуральном поле. Понятно, что когда [футболисты "Атырау"] тренируются на нашем поле... Как бы его назвать, чтобы не выражаться... Разница существенная. Здесь поле мягче, другое скольжение. Конечно, подсаживаются ноги, но это нормально", — сказал Жуковский.
Финал Кубка Казахстана прошел на Центральном стадионе Алматы. "Актобе" второй раз в истории стал обладателем трофея.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167335-ne-hochu-raspuskat-sopli-glavnyy-trener-atyrau-o-finale-kubka-kazahstana/
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