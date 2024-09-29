Итальянского экс-футболиста нашли мертвым в отеле

Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба "Кальяри" Андреа Капоне умер на 44-м году жизни. Его тело обнаружили в отеле сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О смерти футболиста сообщила пресс-служба клуба.

"Тело бывшего игрока нашли в отеле в Кальяри утром в воскресенье. Футболист ночевал в гостинице после вечеринки с друзьями и, предположительно, упал, получив смертельную травму головы", - сообщается на сайте.

Как пишет "РИА Новости", по предварительной версии, 43-летний Капоне случайно упал с лестницы, ударившись головой.

Помимо "Кальяри", Капоне играл за "Сору", "Тревизо", "Виченцу", "Гроссето" и "Салернитану". В 2001 году он также играл за молодежную сборную Италии.

Напомним, в начале этого года немецкий футболист и тренер, чемпион мира, двукратный обладатель "Золотого мяча" Франц Беккенбауэр скончался на 79-м году жизни во сне.

В июле текущего года голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо скончался на 21-м году жизни после несчастного случая.

В конце августа текущего года двукратный чемпион Уругвая по футболу умер после потери сознания во время матча.