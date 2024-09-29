Месси забил дальний гол из-за штрафной и спас свою команду от поражения (видео)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, выступающий в американском "Интер Майами" принес своей команде ничью в матче регулярного чемпионата MLS, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команда Месси на своем поле приняла ФК "Шарлотт", встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме команды не смогли реализовать свои моменты, а счет был открыт на 57-й минуте точным ударом Кароля Свидерского.

Спустя 10 минут восьмикратный обладатель "Золотого мяча" ответил на это голом из-за пределов штрафной площади. Дальний удар Лионеля Месси был направлен в левую нижнюю "девятку" и достиг своей цели.

Статистика 37-летнего аргентинца в текущем сезоне американского чемпионата составляет 15 голов и 10 ассистов в 16 матчах.

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