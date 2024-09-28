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"Зенит" Нуралы Алипа "всухую" проиграл в матче за лидерство в чемпионате России

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Футболист "Зенита" Нуралы Алип
Нуралы Алип: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" потерпел поражение в матче 10-го тура Российской премьер-лиги против "Краснодара", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча завершилась "сухой" победой "Краснодара" со счетом 2:0. Отметим, что защитник национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, выступающий за "Зенит", попал в стартовый состав и отыграл весь матч.

На протяжении большей части матча сохранялась безголевая ничья, пока на 88-й минуте счет не открыл колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.

Второй гол в ворота петербуржцев забил россиянин Федор Смолов на четвертой добавленной минуте второго тайма.

После этой встречи "Краснодар" занял первое место в таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 10 играх, а "Зенит" опустился на третью позицию (23 балла в 10 матчах).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167215-zenit-nuraly-alipa-vsuhuyu-proigral-v-matche-za-liderstvo-chempionata-rossii/

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