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Капитан "Актобе" рассказал о настрое команды перед финалом Кубка Казахстана по футболу

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Аргентинский футболист Лео Струмия
Лео Струмия. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" полностью готовы и мотивированы перед финалом Кубка Казахстана, заявил на пресс-конференции полузащитник и капитан команды Лео Струмия.

Решающий матч турнира пройдет 29 сентября на Центральном стадионе Алматы. Соперником "Актобе" в борьбе за трофей будет "Атырау". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

"Мы несколько раз играли с ними вничью. Конечно, всю неделю готовились под соперника и ментально, и физически. В финале будет запредельный настрой. Прекрасно понимаем сильные стороны соперника. Знаем, как они могут играть и как мы можем им противостоять. Постараемся показать свой максимум", — сказал Струмия.
В начале сезона у нас была задача выиграть Кубок и завоевать место в еврокубках. Никакой дополнительной мотивации не нужно, в команде подобраны большие профессионалы. Мы готовы", — сказал Струмия.

Аргентинский футболист также отметил, что на "Актобе" не влияет крупное поражение в последнем матче от костанайского "Тобола" (0:3).

"Эту историю мы уже оставили позади, сделав соответствующие выводы. На атмосферу в команде это не повлияло, теперь мы смотрим только вперед. Все понимают значимость предстоящего матча и то, что от нас требуется на поле", — заявил Струмия.

Ранее оба финалиста по разу выигрывали Кубок Казахстана. "Актобе" брал трофей в 2008-м, "Атырау" стал сильнейшим на следующий год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167162-kapitan-aktobe-rasskazal-o-nastroe-komandy-pered-finalom-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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