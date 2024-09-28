Капитан "Актобе" рассказал о настрое команды перед финалом Кубка Казахстана по футболу

Футболисты "Актобе" полностью готовы и мотивированы перед финалом Кубка Казахстана, заявил на пресс-конференции полузащитник и капитан команды Лео Струмия.

Решающий матч турнира пройдет 29 сентября на Центральном стадионе Алматы. Соперником "Актобе" в борьбе за трофей будет "Атырау". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

"Мы несколько раз играли с ними вничью. Конечно, всю неделю готовились под соперника и ментально, и физически. В финале будет запредельный настрой. Прекрасно понимаем сильные стороны соперника. Знаем, как они могут играть и как мы можем им противостоять. Постараемся показать свой максимум", — сказал Струмия.

В начале сезона у нас была задача выиграть Кубок и завоевать место в еврокубках. Никакой дополнительной мотивации не нужно, в команде подобраны большие профессионалы. Мы готовы", — сказал Струмия.

Аргентинский футболист также отметил, что на "Актобе" не влияет крупное поражение в последнем матче от костанайского "Тобола" (0:3).

"Эту историю мы уже оставили позади, сделав соответствующие выводы. На атмосферу в команде это не повлияло, теперь мы смотрим только вперед. Все понимают значимость предстоящего матча и то, что от нас требуется на поле", — заявил Струмия.

Ранее оба финалиста по разу выигрывали Кубок Казахстана. "Актобе" брал трофей в 2008-м, "Атырау" стал сильнейшим на следующий год.

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