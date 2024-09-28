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Тренер "Актобе": финал Кубка Казахстана по футболу — главная игра года для команды

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Украинский футбольный тренер Игорь Леонов
Игорь Леонов. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Главный тренер футбольного клуба "Актобе" Игорь Леонов на пресс-конференции высказался о готовности команды к финалу Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира пройдет 29 сентября на Центральном стадионе Алматы. Соперником "Актобе" в борьбе за трофей будет "Атырау". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

"Думаю, ребята все понимают. Их настраивать сильно не надо. Вижу по тренировкам, как они относятся к этой игре. Мы приложим все усилия, чтобы завоевать Кубок. Знаю, что последний раз ["Актобе"] его выигрывали 16 лет назад.
Это один матч, никому не отдаю преимущества. Однозначного фаворита нет. Мое мнение — 50 на 50. Мы готовы к любому раскладу. Матч может длиться и 120 минут, может быть серия пенальти. Готовимся очень серьезно", — сказал Леонов.

Украинский специалист отметил, что вопрос о его будущем в "Актобе" будет решаться по окончании сезона. При этом команда, по мнению Леонова, будет до последнего бороться за золото в Казахстанской премьер-лиге.

"У нас остались финал Кубка и четыре игры [КПЛ]. Если я не буду устраивать руководство, болельщиков и фанатов, то могу подать в отставку. Это будет зависеть и от результата. Завтра будет самая главная игра года. Но мы до конца будем бороться за первое место [в КПЛ]. Еще не все потеряно. Надо выиграть четыре матча, но зависит не только от нас, но и от соперников", — заключил Леонов.

Ранее оба финалиста по разу выигрывали Кубок Казахстана. "Актобе" брал трофей в 2008-м, "Атырау" стал сильнейшим на следующий год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167156-trener-aktobe-final-kubka-kazahstana-po-futbolu-glavnaya-igra-goda-dlya-komandy/

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