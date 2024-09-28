Инфекция и температура: в "Атырау" рассказали о проблемах перед финалом Кубка Казахстана

Некоторые футболисты "Атырау" не успели до конца восстановиться после заболевания в преддверии финала Кубка Казахстана, заявил на пресс-конференции главный тренер команды Виталий Жуковский.

Решающий матч турнира пройдет 29 сентября на Центральном стадионе Алматы. Соперником "Атырау" в борьбе за трофей будет "Актобе". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

"В Кубке [изначально] есть фавориты. Но когда уже финал, здесь фаворитов нет. Есть проигравший и победитель, здесь 50 на 50. Трофеев много не бывает, кубка у нас давно не было, и хочется привезти его для наших болельщиков. Последние две недели у нас в городе везде подходят, желают удачи. Тем более западное дерби, вдвойне важно победить в таком противостоянии. Все взрослые люди и понимают, что надо выходить и показывать максимум того, что можешь", — заявил Жуковский.

Белорусский специалист подтвердил, что в последнее время в команде возникли проблемы. Инфекцию подхватили футболисты и около 80% тренерского штаба.

"Я бы не делал заключение о коронавирусе. Там больше была ротавирусная инфекция. Непродолжительная, но выбивала из колеи. У нас есть ребята, которые будут не в оптимальных кондициях. У некоторых даже была температура на этой неделе. Но это финал. Человек так устроен, что [иногда] выдает больше, чем может. Думаю, завтра это будет нивелировано, тем более что эмоциональный фон другой. Вопрос, сколько мы сыграем минут. А так, думаю, все, кто выйдет на футбольное поле, будут в профессиональной форме и готовы", — сказал Жуковский.

Также главный тренер "Атырау" отметил, что игра на натуральном газоне будет преимуществом для "Актобе". Жуковский назвал и другие сильные стороны соперника.

"У "Актобе" очень много скоростных футболистов, которые хорошо играют на пространстве. У них неплохие стандартные положения. В целом это ровная команда, которая любит играть на кураже, особенно когда много болельщиков. За счет индивидуального мастерства они создают много моментов", — резюмировал Жуковский.

Ранее оба финалиста по разу выигрывали Кубок Казахстана. "Актобе" брал трофей в 2008-м, "Атырау" стал сильнейшим на следующий год.

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