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Криштиану Роналду приблизился к тысячному голу в карьере

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Капитан сборной Португалии по футболу и саудовского ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 903-й гол в своей профессиональной карьере, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на своем поле принял ФК "Аль-Вахда" из Мекки. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол забил Анжело Габриэл (41-я минута). Вторым отличился Роналду. На 56-й минуте встречи пятикратный обладатель "Золотого мяча" успешно реализовал 11-метровый удар и записал на свой счет юбилейный 70-й гол в составе "Аль-Насра".

За всю профессиональную карьеру 39-летний португальский нападающий 196 раз пробивал пенальти, 166 из них попали в цель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2167038-krishtianu-ronaldu-priblizilsya-k-tysyachnomu-golu-v-karere/

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