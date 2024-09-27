Криштиану Роналду приблизился к тысячному голу в карьере

Капитан сборной Португалии по футболу и саудовского ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 903-й гол в своей профессиональной карьере, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на своем поле принял ФК "Аль-Вахда" из Мекки. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол забил Анжело Габриэл (41-я минута). Вторым отличился Роналду. На 56-й минуте встречи пятикратный обладатель "Золотого мяча" успешно реализовал 11-метровый удар и записал на свой счет юбилейный 70-й гол в составе "Аль-Насра".

За всю профессиональную карьеру 39-летний португальский нападающий 196 раз пробивал пенальти, 166 из них попали в цель.

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