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"Бешикташ" без Зайнутдинова крупно проиграл в первом матче Лиги Европы

Опубликовано:

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Cemal Yurttas/Anadolu via Getty Images

Турецкий "Бешикташ" потерпел крупное поражение в выездном матче первого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА против нидерландского "Аякса", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Киян Фитц-Джим (31 минута), Мика Годтс (51, 73) и Кеннет Тейлор (55).

Полузащитник "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку, но провел весь матч на скамейке запасных. В нынешнем сезоне он не играл за стамбульцев в официальных встречах.

Полные результаты игрового дня 26 сентября:

  • "Мальме" (Швеция) — "Рейнджерс" (Шотландия). 0:2
  • "Фенербахче" (Турция) — "Юнион" (Бельгия). 2:1
  • "Стяуа" (Румыния) — "РФШ" (Латвия). 4:1
  • "Аякс" (Нидерланды) — "Бешикташ" (Турция). 4:0
  • "Айнтрахт" (Германия) — "Виктория Пльзень" (Чехия). 3:3
  • "Лион" (Франция) — "Олимпиакос" (Греция). 2:0
  • "Рома" (Италия) — "Атлетик" (Испания). 1:1
  • "Брага" (Португалия) — "Маккаби Тель-Авив" (Израиль). 2:1
  • "Тоттенхэм" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан). 3:0

Матчи второго тура общего этапа Лиги Европы пройдут 3 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2166603-beshiktash-bez-zaynutdinova-krupno-proigral-v-pervom-matche-ligi-evropy/

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