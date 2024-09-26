"МЮ" упустил победу, киевское "Динамо" крупно проиграло: итоги первого дня Лиги Европы

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени стартовал общий этап Лиги Европы УЕФА. В рамках первого тура состоялось девять матчей, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из самых титулованных участников турнира "Манчестер Юнайтед" потерял очки на старте. Английская команда на своем поле сыграла вничью со счетом 1:1 с нидерландским "Твенте" из Энсхеде. У хозяев отличился Кристиан Эриксен (35 минута), у гостей — Сэм Ламмерс (68).

Киевское "Динамо" крупно уступило римскому "Лацио" со счетом 0:3. У итальянской команды дубль оформил Булайе Диа (5, 35), еще один мяч забил Фисайо Деле-Баширу (34).

Матч, прошедший на нейтральном поле в Гамбурге, соперники завершили в меньшинстве. У украинской команды удалили Максима Брагару, у гостей — Тиджани Нослина.

Полные результаты игрового дня 25 сентября:

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Эльфсборг" (Швеция). 3:2

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Порту" (Португалия). 3:2

"Динамо Киев" (Украина) — "Лацио" (Италия). 0:3

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Твенте" (Нидерланды). 1:1

"Мидтьюлланд" (Дания) — "Хоффенхайм" (Германия). 1:1

"Андерлехт" (Бельгия) — "Ференцварош" (Венгрия). 2:1

"Галатасарай" (Турция) — "ПАОК" (Греция). 3:1

"Ницца" (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания). 1:1

"Лудогорец" (Болгария) — "Славия" (Чехия). 0:2

Заключительные матчи первого тура общего этапа Лиги Европы пройдут 26 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.