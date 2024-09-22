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ФК "Актобе" в меньшинстве потерпел разгром от "Тобола" в матче КПЛ

Опубликовано:

Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: ФК "Тобол"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" на своем поле разгромил "Актобе" в рамках матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на Центральном стадионе Костаная и завершился разгромной победой местного клуба со счетом 3:0.

Счет открыл полузащитник национальной сборной Казахстана Ислам Чесноков на 34-й минуте.

Через 10 минут главный арбитр встречи Денис Измайлов удалил с поля полузащитника гостей Уче Хэрри Агбо, после того как футболист получил вторую желтую карточку.

Оставшись в меньшинстве "Актобе" пропустил еще два гола от Ахмеда Эль Мессауди (65) и Руя Педро Кошта на 86-й минуте.

После 21-го тура "Актобе" оказался на третьей строчке в таблице КПЛ (34 очка в 20 матчах), а "Тобол" на шестой (27 баллов в 18 встречах).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2164480-fk-aktobe-v-menshinstve-poterpel-razgrom-ot-tobola-v-matche-kpl/

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