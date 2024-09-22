"Елимай" в гостях победил "Шахтер" и вновь возглавил чемпионат Казахстана

Семейский футбольный клуб "Елимай" добыл гостевую победу над карагандинским "Шахтером" в рамках матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на стадионе "Шахтер" в Караганде и завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Победу "Елимаю" принес дубль 29-летнего белорусского полузащитника Никиты Корзуна на 15-й и 29-й минуте.

Шахтеру удалось отыграть один мяч на пятой компенсированной минуте второго тайма усилиями российского нападающего Евгения Козлова.

После этого матча "Елимай" стал лидером турнирной таблицы национального чемпионата, набрав 37 очков в 20 играх, однако идущий на третьем месте "Кайрат" набрал 35 баллов, имея еще игру в запасе, а шымкентский "Ордабасы" отстает на три очка, при двух матчах в запасе.

"Шахтер" замыкает таблицу с 9 очками в 19 встречах и находится в зоне вылета.

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