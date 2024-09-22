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Гол на пятой минуте принес “Турану” вторую победу подряд в КПЛ

Опубликовано:

Момент матча "Туран" - "Кызыл-Жар"
Момент матча "Туран" - "Кызыл-Жар": Пресс-служба ФК "Туран"

Туркестанский футбольный клуб “Туран” одержал вторую домашнюю победу подряд в рамках матча 21-го тура чемпионата Казахстана против “Кызыл-Жара”, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на “Туркестан-Арене” и завершилась победой хозяев поля с минимальным отрывом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил 27-летний сербский полузащитник “Турана” Никола Цуцкич на пятой минуте.

Главный арбитр матча Сергей Ноженко по ходу 90 минут показал пять желтых карточек дважды были наказаны футболисты команды хозяев и три “горчичника” заработали игроки петропавловского клуба.

После этой встречи “Туран” идет на 11-м месте в таблице КПЛ, набрав 19 очков в 17 играх, “Кызыл-Жар” идет 10-м (19 баллов в 19 матчах).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2164443-gol-na-pyatoy-minute-prines-turanu-vtoruyu-pobedu-podryad-v-kpl/

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