"Барселона" в меньшинстве проиграла "Монако": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени прошли шесть заключительных матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Испанская "Барселона" потерпела первое поражение в сезоне, уступив на выезде "Монако" со счетом 1:2. У победителей по мячу забили Магнес Аклиуш (16 минута) и Джордж Иленикена (71).

Единственный гол каталонцев оформил Ламин Ямаль (28). При этом большую часть матча гости провели в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии (10).

Английский "Арсенал" также потерял очки. Лондонцы на выезде сыграли нулевую ничью с итальянской "Аталантой" из Бергамо.

Финалист прошлой Лиги Европы немецкий "Байер" разгромил нидерландский "Фейеноорд" со счетом 4:0. У леверкузенцев дубль оформил Флориан Вирц (5, 36), мяч забил Алехандро Гримальдо. Автоголом у роттердамцев отметился Тимон Велленройтер (45).

Полные результаты игрового дня 19 сентября:

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Байер" (Германия). 0:4

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Бенфика" (Португалия). 1:2

"Аталанта" (Италия) — "Арсенал" (Англия). 0:0

"Монако" (Франция) — "Барселона" (Испания). 2:1

"Атлетико" (Испания) — "РБ Лейпциг" (Германия). 2:1

"Брест" (Франция) — "Штурм" (Австрия). 2:1

Матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 1-2 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.