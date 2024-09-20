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"Барселона" в меньшинстве проиграла "Монако": итоги дня в Лиге чемпионов

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Матч "Монако" и "Барселоны" в 2024 году
Матч "Монако" и "Барселоны". Фото: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени прошли шесть заключительных матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Испанская "Барселона" потерпела первое поражение в сезоне, уступив на выезде "Монако" со счетом 1:2. У победителей по мячу забили Магнес Аклиуш (16 минута) и Джордж Иленикена (71).

Единственный гол каталонцев оформил Ламин Ямаль (28). При этом большую часть матча гости провели в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии (10).

Английский "Арсенал" также потерял очки. Лондонцы на выезде сыграли нулевую ничью с итальянской "Аталантой" из Бергамо.

Финалист прошлой Лиги Европы немецкий "Байер" разгромил нидерландский "Фейеноорд" со счетом 4:0. У леверкузенцев дубль оформил Флориан Вирц (5, 36), мяч забил Алехандро Гримальдо. Автоголом у роттердамцев отметился Тимон Велленройтер (45).

Полные результаты игрового дня 19 сентября:

  • "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Байер" (Германия). 0:4
  • "Црвена Звезда" (Сербия) — "Бенфика" (Португалия). 1:2
  • "Аталанта" (Италия) — "Арсенал" (Англия). 0:0
  • "Монако" (Франция) — "Барселона" (Испания). 2:1
  • "Атлетико" (Испания) — "РБ Лейпциг" (Германия). 2:1
  • "Брест" (Франция) — "Штурм" (Австрия). 2:1

Матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 1-2 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2163682-barselona-v-menshinstve-proigrala-monako-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

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