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Футболист сборной Казахстана Максим Самородов забил дебютный гол в российской команде (видео)

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов забил дебютный мяч в составе российского "Ахмата" из Грозного, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг чеченская команда на выезде играет с нижегородским "Пари НН" в Кубке России. Самородов в этом матче впервые вышел в стартовом составе "Ахмата".

22-летний форвард открыл счет на девятой минуте. Казахстанец воспользовался проникающей передачей марокканца Амина Талала, вышел один на один с голкипером и переиграл его.

Однако гости не удержали преимущество. На 28-й минуте "Пари НН" отыгрался благодаря голу россиянина Кирилла Гоцука.

На момент публикации счет в матче оставался равным — 1:1.

Напомним, Самородов перешел в "Ахмат" в августе из "Актобе". До этого он не отметился результативными действиями в грозненской команде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2163622-futbolist-sbornoy-kazahstana-maksim-samorodov-zabil-debyutnyy-gol-v-rossiyskoy-komande-video/

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