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"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Интером": итоги второго дня Лиги чемпионов

Опубликовано:

Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени прошло еще шесть матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В центральной встрече игрового дня английский "Манчестер Сити" принял итальянский "Интер" из Милана. Команды не смогли забить и завершили матч нулевой ничьей.

С аналогичным счетом завершилась и встреча в Италии между местной "Болоньей" и украинским "Шахтером" из Донецка.

Французский "ПСЖ" и испанская "Жирона" также были близки к нулевой ничьей, однако парижская команда вырвала победу на 90-й минуте благодаря голу Нуну Мендеша.

Полные результаты игрового дня 18 сентября:

  • "Болонья" (Италия) — "Шахтер" (Украина). 0:0
  • "Спарта" (Чехия) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). 3:0
  • "Селтик" (Шотландия) — "Слован" (Словакия). 5:1
  • "ПСЖ" (Франция) — "Жирона" (Испания). 1:0
  • "Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия). 0:0
  • "Брюгге" (Бельгия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 0:3

Оставшиеся матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 19 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2163163-manchester-siti-sygral-vnichyu-s-interom-itogi-pervogo-dnya-ligi-chempionov/

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