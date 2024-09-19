"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Интером": итоги второго дня Лиги чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени прошло еще шесть матчей первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В центральной встрече игрового дня английский "Манчестер Сити" принял итальянский "Интер" из Милана. Команды не смогли забить и завершили матч нулевой ничьей.

С аналогичным счетом завершилась и встреча в Италии между местной "Болоньей" и украинским "Шахтером" из Донецка.

Французский "ПСЖ" и испанская "Жирона" также были близки к нулевой ничьей, однако парижская команда вырвала победу на 90-й минуте благодаря голу Нуну Мендеша.

Полные результаты игрового дня 18 сентября:

"Болонья" (Италия) — "Шахтер" (Украина). 0:0

"Спарта" (Чехия) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). 3:0

"Селтик" (Шотландия) — "Слован" (Словакия). 5:1

"ПСЖ" (Франция) — "Жирона" (Испания). 1:0

"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия). 0:0

"Брюгге" (Бельгия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 0:3

Оставшиеся матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 19 сентября.

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