Быстрый гол на восьмой минуте вывел "Астану" в топ-5 команд КПЛ

Футбольный клуб "Астана" одержал гостевую победу над кызылординским "Кайсаром" в рамках перенесенного матча 15-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде.

Встреча завершилась минимальной победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил 25-летний гвинейский нападающий "Астаны" Усман Камара, успешно реализовавший свой момент на восьмой минуте.

Главный арбитр матча Александр Затула на протяжении 90 минут показал шесть желтых карточек. По три раза были наказаны футболисты обеих команд.

После этой победы "Астана" поднялась на пятую строчку в таблице национального чемпионата. На данный момент в активе подопечных Григория Бабаяна 27 очков в 16 матчах. "Кайсар" идет на шестой позиции (25 очков в 19 матчах).

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