Клуб Роналду лишился главного тренера неудачного старта сезона

Саудовский ФК “Аль-Наср” сообщил об отставке главного тренера команды португальца Луиша Каштру, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт клуба.

63-летний специалист возглавил команду летом прошлого года. В сезоне 2024/25 команда неудачно стартовала как в национальном чемпионате, так и на международной арене.

В первенстве Саудовской Аравии “Аль-Наср” занимает седьмое место в турнирной таблице, выиграв всего одну встречу, а первый матч в рамках азиатской Лиги чемпионов против иракского ФК “Аль-Шорта” завершился вничью со счетом 1:1.

"Все в "Аль-Насре" хотели бы поблагодарить Луиша и его сотрудников за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем!", — говорится в сообщении пресс-службы "Аль-Насра".

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