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Гол на 90+9 минуте помог "Турану" добыть первую победу позле возвращения на родной стадион

Опубликовано:

Момент матча "Туран" - "Шахтер"
Момент матча "Туран" - "Шахтер": Пресс-служба ФК "Туран"

Туркестанский футбольный клуб "Туран" на своем поле одержал победу над карагандинским "Шахтером" в рамках матча 20-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Туран" вернулся на свой стадион "Туркестан Арена" после двухлетней реконструкции. Встреча с "Шахтером" стала первой для команды на родном поле, до этого туркестанцы принимали гостей в Шымкенте.

Игра завершилась победой "Турана" со счетом 2:1.

Первый гол в этой встрече забил российский защитник хозяев Иван Хомуха, реализовавший свой момент на 26-й минуте.

Ответный мяч в ворота "Турана" отправил грузинский нападающий "Шахтера" Имеда Ашортия (65-я минута).

Победу хозяевам поля принес гол македонского полузащитника Александра Мишова на девятой компенсированной минуте второго тайма.

После 20-го тура туркестанский клуб располагается на 11-м месте в таблице национального чемпионата (16 очков в 16 матчах). "Шахтер" занимает последнюю 13-ю позицию и находится в зоне вылета из элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2161398-gol-na-90-9-minute-pomog-turanu-dobyt-pervuyu-pobedu-vozle-vozvrashcheniya-na-rodnoy-stadion/

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