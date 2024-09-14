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"Женис" прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Казахстана по футболу

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Матч "Жениса" и "Кайсара" в КПЛ-2024
Матч "Жениса" и "Кайсара". Фото: Пресс-служба ФК "Женис"

Столичный футбольный клуб "Женис" добился минимальной победы над кызылординским "Кайсаром" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на нейтральной территории. Матч состоялся на стадионе "Шахтер" в Караганде, а номинальными хозяевами поля выступили игроки "Жениса".

Астанчанам удалось добиться победы с минимальным счетом благодаря голу 30-летнего грузинского нападающего Георгия Панцулая. Футболисту удалось реализовать момент на 34-й минуте встречи.

По итогам 90 минут главный арбитр матча Антон Кучма показал четыре желтых карточки игрокам "Кайсара".

"Женис" прервал серию из 11 встреч в КПЛ без побед. Последний раз до этого команда выигрывала в национальном чемпионате 20 апреля. Астанчане набрали 13 очков за 17 матчей и продолжают занимать 12-е место, опережая только карагандинский "Шахтер".

В активе "Кайсара" осталось 25 очков после 18 игр. Кызылординцы занимают пятую строчку, но могут опуститься ниже по итогам тура.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2161386-zhenis-minimalno-obygral-kaysar-v-matche-chempionata-kazahstana/

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