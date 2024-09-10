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Гол Холанда помог сборной Норвегии обыграть Австрию после ничьей с Казахстаном

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Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала домашнюю победу над командой Австрии в рамках второго тура Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе В3 встретились на стадионе "Уллевол" в Осло.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Феликса Хорне (9 минута) и Эрлинга Холанда (80). Единственный мяч гостей забил Марсель Забитцер (37).

Победа позволила сборной Норвегии набрать четыре очка. В первом туре команда на выезде сыграла вничью с Казахстаном. По дополнительным показателям скандинавы занимают второе место в таблице, уступая Словении.

В активе австрийцев осталось одно очко. Команда идет на третьей строчке и по разнице забитых и пропущенных мячей опережает сборную Казахстана, которая во втором туре крупно проиграла словенцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159377-gol-holanda-pomog-sbornoy-norvegii-obygrat-avstriyu-posle-nichey-s-kazahstanom/

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