Гол Холанда помог сборной Норвегии обыграть Австрию после ничьей с Казахстаном

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала домашнюю победу над командой Австрии в рамках второго тура Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе В3 встретились на стадионе "Уллевол" в Осло.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Феликса Хорне (9 минута) и Эрлинга Холанда (80). Единственный мяч гостей забил Марсель Забитцер (37).

Победа позволила сборной Норвегии набрать четыре очка. В первом туре команда на выезде сыграла вничью с Казахстаном. По дополнительным показателям скандинавы занимают второе место в таблице, уступая Словении.

В активе австрийцев осталось одно очко. Команда идет на третьей строчке и по разнице забитых и пропущенных мячей опережает сборную Казахстана, которая во втором туре крупно проиграла словенцам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.